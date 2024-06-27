Экономист Остапкович: фундаментальных скачков курса доллара в июле не будет

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Курс доллара будет находиться в диапазоне 88–92 рублей в июле 2024 года, рассказал Москве 24 директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его мнению, фундаментальных скачков курса американской валюты в будущем месяце не предвидится.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Повышенной турбулентности в июле я не ожидаю. Думаю, доллар закрепится где-то в районе 90 – плюс-минус два рубля.

"Доллары, как правило, летом всегда оказывались в дефиците и поэтому росли в цене. Это связано с тем, что было очень много поездок населения за границу. Сейчас их количество немного сократилось, поэтому вряд ли будут какие-то скачки курса", – отметил Остапкович.

По прогнозу экономиста, вялотекущее ослабление рубля и движение доллара вверх, скорее всего, начнется с августа-сентября. Все потому, что в эти месяцы начнет готовиться импорт товаров к Новому году, а для этого понадобится американская валюта. К концу 2024-го курс доллара и вовсе приблизится к 100 рублям, считает специалист.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что доверие к доллару в мире подорвано, от него отказывается не только Россия. Саму американскую валюту политик назвал токсичной, а доверие к ней потеряно из-за введения антироссийских санкций, подчеркнул он.