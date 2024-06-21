Мосбиржа исполнит обязательства по возврату долларов и евро

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Национальный клиринговый центр (НКЦ) вернет участникам торгов и их клиентам доллары США и евро, доступные после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

По ее данным, конвертацию американских долларов и евро в рубли осуществят до 28 июня 2024 года по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года.

Мосбиржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер в отношении Группы "Московская биржа", подчеркнули на сайте.

13 июня Центробанк впервые после санкций против Мосбиржи установил официальные курсы нескольких валют на основе внебиржевых торгов. Так, курс доллара составил 88,21 рубля, а евро – 94,83 рубля.

Вечером того же дня ЦБ РФ временно отменил утренние торги на Московской бирже. В Банке России заявляли, что торговые сессии на валютном рынке, рынке драгоценных металлов и на срочном рынке Мосбиржи не будут проводиться до 09:50 по московскому времени начиная с 14 июня.