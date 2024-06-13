ЦБ впервые после санкций на Мосбиржу установил курсы евро и доллара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ЦБ РФ после санкций против Мосбиржи впервые установил официальные курсы нескольких валют на основе внебиржевых торгов, следует из данных Банка России.

Курс доллара на пятницу – 88,21 рубля, а евро – 94,83 рубля. Таким образом, американская валюта снизилась на 81,34 копейки, а европейская – на 90,67 копеек.

Согласно сообщению регулятора, в российских банках все еще можно приобрести наличную валюту зарубежных стран. Операции будут проводиться по курсу той или иной финансовой организации, исходя из наличия нужной валюты, подчеркнули там.

Ранее США расширили санкции против РФ. Ограничения, в частности, затронули Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. Из-за этого ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро на основе отчетности банков и информации внебиржевых торгов на 15:30 по московскому времени текущего рабочего дня.

