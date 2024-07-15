15 июля, 19:08Экономика
ЦБ РФ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
Фото: Москва 24/Никита Симонов
ЦБ РФ приостановил публикацию ежедневной информации об объемах торгов американским долларом, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов, сообщается на сайте Банка России.
По данным регулятора, это сделано в целях ограничения санкционного влияния.
12 июня США расширили свои санкции против РФ. Ограничения затронули Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ). После этого Центробанк впервые установил официальные курсы американской и европейской валют на основе внебиржевых торгов.
Между тем российские брокеры, державшие американские и гонконгские доллары, а также евро на счетах в НКЦ, заявили, что объем заблокированной валюты из-за санкций в отношении Мосбиржи оказался незначительным. В свою очередь, глава инвестиционного холдинга "Финам" Владислав Кочетков сказал, что из-за санкций у клиентов "Финама" в НКЦ зависло 40 миллионов гонконгских долларов и несколько миллионов долларов США. При этом собственная валюта "Финама" не зависла вообще.
ЦБ был готов к отмене валютных торгов на Мосбирже