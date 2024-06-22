Брокеры: объем заблокированной валюты на Мосбирже незначителен

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские брокеры, державшие американские и гонконгские доллары, а также евро на счетах в Национальном клиринговом центре (НКЦ), заявили, что объем заблокированной валюты из-за санкций в отношении Мосбиржи оказался незначительным, передает "Интерфакс".

12 июня США расширили свои санкции против РФ. Ограничения затронули Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. После этого ЦБ РФ впервые установил официальные курсы американской и европейских валют на основе внебиржевых торгов.

По словам главы инвестиционного холдинга "Финам" Владислава Кочеткова, из-за санкций у клиентов "Финама" в НКЦ зависло 40 миллионов гонконгских долларов и несколько миллионов долларов США. При этом собственная валюта "Финама" не зависла вообще.

"В масштабах рынка суммы очень небольшие, по ним расчеты скоро пройдут", – подчеркнул Кочетков.

Как отметил руководитель департамента интернет-брокера "БКС Мир инвестиций" Игорь Пимонов, их компания также держала минимальные остатки под расчеты в НКЦ. Они специально ввели комиссию для клиентов за хранение недружественных валют, чтобы они их вывели с брокерских счетов.

В свою очередь, операционный директор "Цифра брокера" Галина Карякина заявила, что клиентская валюта фирмы практически вся во внешнем периметре.

"Для нас стоит вопрос – а как ее из внешнего периметра обратно отконвертировать в рубль. Над этим мы работаем", – заверила она.

Накануне в НКЦ заявили, что вернут участникам торгов и их клиентам доллары США и евро, доступные после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли. Она будет осуществят до 28 июня 2024 года по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года.