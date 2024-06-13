Песков заявил, что Центробанк может обеспечить стабильность на всех рынках

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые санкции США против Мосбиржи, заявил, что Центробанк может обеспечить стабильность на всех рынках.

В беседе с Life.ru официальный представитель Кремля призвал действовать из заявлений, которые были озвучены самим ЦБ, который является мегарегулятором.

Между тем член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев считает, что россияне могут потерять деньги, которые находятся на счетах и депозитах в долларах и евро. По его мнению, все безналичные доллары находятся на территории Штатов.

"Если там все закрывается, зеркалу отражать будет нечего. Эти деньги могут быть потеряны навсегда", – приводит его слова телеканал "360".

Тем не менее граждане РФ могут покупать американскую и европейскую валюты у банков-экспортеров, уточнил эксперт.

Кроме того, Лосев спрогнозировал возможное усиление ограничений и закрытия еще большее количество корсчетов, в связи с чем возможность торговать долларами и евро, поставлять их и вести счета для российских физлиц останется только у финансовых организаций, не подпавших под санкции, заключил специалист.

Ранее Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, ее председателя правления Юрия Денисова, Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ), а также включила в этот список "Ингосстрах" и СПБ-биржу.

Накануне Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Так, на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам, за исключением валютных пар с американской и европейской валютами. В отношении фондового и денежных рынков, а также рынка СПФИ действуют аналогичные ограничения.