РБК: доля рубля в расчетах РФ с Европой выросла до 58,5%

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Доля рубля в структуре расчетов РФ с Европой увеличилась до рекордного уровня в 58,5% в текущем году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков Центробанка.

По данным экспертов, рекордный показатель был достигнут к марту. Тогда доля доллара и евро составила 28,5%, еще 13% от всех торговых операций пришлось на денежные единицы дружественных стран.

В годовом выражении доля рубля возросла более чем на 10 процентных пунктов. По итогам первого квартала этого года экспортеры РФ поставили на европейский рынок продукцию на общую сумму в 15,4 миллиарда долларов.

Ранее ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В соответствии с прогнозами, при воздействии проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вновь будет соответствовать целевому уровню к 2025 году и будет находиться около 4%.

Позже Набиуллина заявила, что при отсутствии снижения устойчивого инфляционного давления в России Центробанк может принять решение о существенном повышении ключевой ставки в июле. Она уточнила, что это произойдет, если скорость замедления показателей инфляции будет превышать предусмотренные базовым сценарием.

