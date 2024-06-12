Мосбиржа не будет проводить торги долларом и евро с 13 июня

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Мосбиржа объявила, что не будет проводить торги долларом и евро с 13 июня. Такое решение было принято на фоне очередных антироссийских санкций США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на торговую площадку.

Так, на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам, за исключением валютных пар с американской и европейской валютами. В отношении фондового и денежных рынков, а также рынка СПФИ действуют аналогичные ограничения.

Что касается срочного рынка, там торги будут проходить в обычном режиме, уточнили представители площадки.

"Группа "Московская биржа" обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров", – подчеркнули они.

В свою очередь, Центробанк РФ заверил, что все денежные средства в долларах и евро на счетах россиян и компаний сохранятся. Регулятор объясняет, что они смогут продолжать покупать и продавать иностранную валюту.

Ранее американский Минфин объявил о новых санкционных мерах. Они затронули свыше 300 физических и юридических лиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.

Под санкции подпали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр, "Газпром инвест" и Национальный расчетный депозитарий. В черный список также включили Муромский машиностроительный завод, АО "Оборонавто", "Оловянная рудная компания", "Уралредмет", АО "Большегрузная техника", Амурский металлургический комбинат, Балтмаш и Уральская металлообрабатывающая компания.

