Курс евро опускался ниже 95 рублей впервые с 16 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро на Мосбирже упал ниже 95 рублей впервые с 16 января, однако затем вновь вырос. Об этом свидетельствуют показатели торгов.

Так, стоимость европейской валюты на открытии составляла 94,6 рубля. При этом в 07:04 по Москве она выросла до 96,19 рубля.

В свою очередь, доллар подорожал на 7 копеек – до 89,41 рубля, а юань прибавил на 2 копейки – до 12,28 рубля.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов предупредил, что в июне диапазон курса доллара к рублю может варьироваться в пределах 87,3–94,3 рубля. При этом, по его мнению, соотношение евро и российской валюты в течение месяца может сохраняться в коридоре 94–101 рубля.

По словам эксперта, июнь 2024 года станет ключевым месяцем, в ходе которого определится дальнейшая динамика российской валюты.

До этого экономист Никита Масленников не рекомендовал покупать юань на фоне низких процентов по вкладам.

