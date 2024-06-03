Аналитик Антонов спрогнозировал стоимость доллара и евро в июне

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В июне диапазон курса доллара к рублю может варьироваться в пределах 87,3–94,3 рубля. При этом соотношение евро и российской валюты в течение месяца может сохраняться в коридоре 94–101 рубля. Стоимость юаня будет находиться в рамках 12,1–13 рубля. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказал финансовый аналитик Владислав Антонов.

По словам эксперта, июнь 2024 года станет ключевым месяцем, в ходе которого определится дальнейшая динамика российской валюты. Антонов отметил, что особой значимостью в этом отношении обладает заседание Центробанка, которое состоится 7 июня. В соответствии с прогнозами экспертов, ЦБ повысит ключевую ставку на 0,5–1%, стремясь таким образом снизить инфляционное давление.

Однако, подчеркнул эксперт, окончательное решение будет связано с последними показателями инфляции, а также оценкой ЦБ рисков для ценовой стабильности. По мнению Антонова, дальнейший вектор денежно-кредитной политики страны и его влияние на курс рубля определится после выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в рамках пресс-конференции, которая будет проведена по итогам заседания регулятора.

Он также отметил, что значимую роль в динамике российской валюты сыграют внешние факторы. Среди них эксперт выделил изменения стоимости доллара на международных рынках "Форекс". Влияние американской валюты на российскую будет связано с ожиданиями по монетарной политике Федеральной резервной системы США, уточнил он.

Вторым ключевым фактором он назвал решение стран ОПЕК+ по нефтедобыче, которое будет принято в рамках июньской встречи их представителей. Ситуация также может осложняться действием антироссийских санкций Запада, подчеркнул Антонов. Однако их влияние окажется ограниченным в связи с адаптацией экономики РФ.

"С учетом фундаментальных факторов в июне диапазон колебаний курса доллара к рублю может составить 87,3–94,3 рубля. Для евро ожидается торговля в коридоре 94–101 рубль, а юань будет находиться в рамках 12,1–13 рубля. Общий тон для рубля складывается нейтральный с потенциалом для укрепления при условии сохранения высоких цен на энергоресурсы и отсутствия резких внешних шоков", – резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что 31 мая стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже превысила 98 рублей. Такая цена валюты была зафиксирована впервые с 23 мая. При этом доллар подорожал на 23 копейки и торговался по стоимости 90,08 рубля, а юань вырос в цене на 3 копейки и сохранил цену 12,4 рубля.

