Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 23 мая

Фото: 123RF/pabloavanzini

Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже превысила 98 рублей впервые с 23 мая. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Евро поднялся до 98,01 рубля, а к 16:18, потеряв 58 копеек, стал торговаться по 97,95 рубля. Доллар в это время подорожал на 23 копейки и стал стоить 90,08 рубля, юань вырос в цене на 3 копейки и торговался по 12,4 рубля.

Накануне американская валюта превысила порог в 90 рублей. В ходе торгов на Мосбирже ее стоимость оценивалась в 90,01 рубля. В это время евро торговался по 97,46 рубля.

До этого экономист Никита Масленников на фоне повышения стоимости юаня не рекомендовал вкладываться в него. Он отметил, что по таким вкладам очень низкие проценты. Эксперт порекомендовал открывать вклады в рублях.

