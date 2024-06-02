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02 июня, 11:22

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Economist: охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20%

Охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20%

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Личную охрану главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20%. Об этом изданию The Economist рассказали работающие в организации сотрудники.

По словам источников, коллеги прозвали Набиуллину "стальной Эльвирой". Причиной тому стал ее твердый характер.

"Она была известна как "Стальная Эльвира", и даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет", – рассказал один из собеседников издания.

В материале также уточнили, что большую часть времени глава ЦБ проводит в его здании. В ее распоряжении имеются услуги парикмахерской, химчистки и гардеробной.

В конце февраля 2022 года Центробанк повысил ключевую ставку до 20% на фоне резкого обвала рубля. Сейчас она составляет 16%. На последнем заседании ЦБ ее решили не опускать из-за инфляции, которая по-прежнему остается высокой в стране.

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