Белоусов: ключевая ставка снизится до 6–7% к 2027 году

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Ключевая ставка Центробанка РФ пока сохранится на высоком уровне, однако снизится до 6–7% к 2027 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По его словам, экономике необходимо приспособиться к тем изменениям, которые в ней происходят.

"Ну, когда я говорю, к чему, прежде всего, понятно, к высокой ключевой ставке, которая так или иначе у нас сохранится. Но она будет, мы все надеемся, снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее будет повышенной", – подчеркнул Белоусов.

26 апреля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. В ЦБ подчеркнули, что инфляция постепенно начинает слабеть, однако по-прежнему остается высокой.

Вместе с тем глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила снижение ставки в начале второго полугодия, однако не исключила ее сохранения на уровне 16% до конца года.

