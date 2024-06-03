Российские инвесторы подали заявки на обмен иностранных бумаг на 35,3 млрд рублей

Фото: 123RF/alfexe

Российские инвесторы предъявили к выкупу заблокированные бумаги. Их общая сумма составила 35,3 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Инвестпалату.

"Общая стоимость иностранных ценных бумаг в пуле, исходя из их начальных цен, составила 35,31 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

Число заявок от российских розничных инвесторов превысило 1 миллион. Всего в пул для предложения нерезидентам вошло 2 570 уникальных наименований ИЦБ (ISIN), предъявленных к выкупу физическими лицами между 25 марта и 8 мая.

Ранее Евросоюз одобрил использование доходов от активов РФ в пользу Украины. Речь шла о замороженных активах Центробанка России в размере трех миллиардов евро. На помощь Украине из них в 2024 году планируют направить 90%.

Прибыль от замороженных российских активов в Европе будут изымать два раза в год. Остальные 10% доходов планируют направлять на финансируемые из бюджета ЕС европейские программы по восстановлению Украины.

