Биричевский: Москва не будет национализировать активы ушедших из РФ компаний

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В Российской Федерации не национализируют активы ушедших компаний Запада. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского.

По его словам, речь идет о временном управлении, вводимые меры не предполагают изменения права собственности. Это подтверждает ответственный подход российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных государств, дополнил Биричесвский.

Дипломат отметил, что Россия, в отличие от стран Запада, "принципиально и последовательно не политизирует коммерческие вопросы". Москва готова оказать необходимую поддержку иностранным компаниям, которые остались на российском рынке. Им окажут помощь, если они будут соблюдать законодательство РФ и выполнять социальные обязательства, уточнил Биричесвский.

До этого стало известно, что западные компании, которые объявили о своем уходе из РФ из-за конфликта на Украине, отказались от этих планов и продолжат работать в стране. Предприятия приняли такое решение ввиду роста потребительской активности и бюрократических барьеров.

