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Российская экономика стабильно растет, несмотря на санкции Запада. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на газету Daily Mail.

Как утверждают западные эксперты, заморозка российских активов за границей, исключение финансовых учреждений из международного пространства и прекращение торговли лишь укрепили отношения России с остальными мировыми партнерами, в том числе с Китаем и Ираном.

"Специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм заявила, что Европа "выстрелила себе в ногу", уведя Россию от западного контроля и сделав ее более независимой", – сказано в материале.

При этом эксперты также отмечают, что экономика стран Европы в будущем будет только слабеть и зависеть от США, так как отказ от российских нефти и газа нанес вред больше ЕС, чем России. Кроме того, в материале уточняется, что западные ограничения против РФ в результате подорвут гегемонию доллара и лишат контроля над поставками.

Ранее в СМИ писали, что некоторые союзники Вашингтона назвали вторичные санкции Штатов в отношении стран, связанных с РФ, превышением полномочий со стороны США. Журналисты указали, что такие ограничения дают американской стороне право наказывать фирмы за ведение бизнеса с попавшими в черный список российскими компаниями.

