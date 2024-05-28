FT: сотни западных компаний отказались уходить из России

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Сотни западных компаний, объявивших ранее об уходе из России из-за конфликта на Украине, отказались от этих планов и продолжат работать в стране. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times.

По информации издания, компании приняли такое решение из-за роста потребительской активности и бюрократических барьеров, включая скидку на активы из недружественных стран и дополнительные налоги при уходе из России. Например, за последние 30 лет некоторые иностранные компании построили в РФ по четыре-пять заводов и не готовы их продавать со скидкой в 90%.

В газете также уточнили, что на данный момент в России функционирует более 2,1 тысячи зарубежных организаций, включая Avon Products, Air Liquide и Reckitt, Unilever, Nestle и Philip Morris. Однако, по информации FT, примерно 1,6 тысячи брендов покинули российский рынок.

Ранее стало известно, что российские ТЦ на 100% заместили площади покинувших РФ иностранных брендов. Так, место зарубежных брендов заняли отечественные – их на рынке теперь больше, в том числе по доле площадей, которые они занимают. Это произошло довольно быстро. В 2022 году РФ покинуло свыше 50 иностранных компаний разных категорий, по поводу ТЦ – в основном там были представители fashion-индустрии.

