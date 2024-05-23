Эксперт Осадчий: имущество США в РФ может покрыть ущерб от изъятия активов

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Активы США на сотни миллиардов рублей, хранящиеся на счетах типа "С" в РФ, а также продолжающий работу в стране американский бизнес может покрыть ущерб от изъятия российских активов. Такое мнение высказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

"Национализация активов, принадлежащих американцам и находящихся в российской юрисдикции, может компенсировать ущерб от конфискации российских активов Соединенными Штатами Америки", – передает РИА Новости слова эксперта.

Осадчий объяснил, что взыскание может быть обращено на активы на счетах типа "С". Специалист считает, что на таких счетах находятся активы на сотни миллиардов рублей. При этом большая часть активов находится в расположении США. Осадчий заявил, что могут быть национализированы банки и предприятия, находящиеся в России и принадлежащие Штатам.

21 мая страны Евросоюза одобрили план по использованию 90% доходов от замороженных активов ЦБ РФ для обеспечения Украины оружием. Совет ЕС анонсировал первое изъятие у европейских банков доходов от замороженных активов РФ в июле этого года.

Уточнялось, что цели финансирования от доходов, полученных от замороженных активов России, будут пересматриваться ежегодно. Первый пересмотр состоится до 1 января 2025 года.

В свою очередь, в постпредстве РФ заявили, что ЕС придется вернуть украденные у России активы. Там же отметили, что последствия конфискации российских активов однозначно будут иметь непредсказуемый характер, в том числе и для европейской зоны, экономики стран – членов блока, а также инвестиционного климата.