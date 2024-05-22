Песков заявил, что власти оценят последствия решения ЕС изымать доходы от активов РФ

Фото: kremlin.ru

Россия оценит последствия от решения Евросоюза (ЕС) изымать доходы от активов РФ. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

Политик считает, что страны ЕС понимают опасность принятия таких решений, поэтому пошли по урезанному варианту, который, по его мнению, является экспроприацией и нарушением основ мировой финансовой и экономической системы. Власти продолжат следить и оценивать последствия, а также разрабатывать ответные меры, добавил Песков.

21 мая ЕС одобрил план по использованию 90% доходов от замороженных активов ЦБ РФ для обеспечения Украины оружием. Цели финансирования Киева будут пересматриваться ежегодно, а первый пересмотр состоится до 1 января 2025 года.

Позже Совет ЕС анонсировал первое изъятие у европейских банков доходов от замороженных российских активов. Как сообщили в Еврокомиссии, первые ресурсы для поддержки Украины будут доступны в июле с последующими платежами два раза в год.