Великобритания ввела санкции против Мосбиржи

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Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, ее председателя правления Юрия Денисова, Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ), а также включила в этот список "Ингосстрах" и СПБ-биржу. Всего в перечне появилось более 40 новых позиций. Об этом стало известно из сообщения Office of Financial Sancions Implementation (OFSI), британского регулятора, отвечающего за применение санкций.

Кроме того, под запрет подпали Казанский государственный казенный пороховой завод, авиаперевозчик "Волга-Днепр", предприятия "Росатома", ООО "Инновационный Хаб", а также компании из Китая, Киргизии, Турции, Израиля, ЦАР и ОАЭ.

Также под ограничения подпали предприниматель Иван Таврин, основатель инвестиционной группы "Инсайт" Авет Миракян, владелец S8 Capital Армен Саркисян, чьи компании были активными покупателями в процессе выхода иностранных игроков с российского рынка.

Накануне Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Так, на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам, за исключением валютных пар с американской и европейской валютами. В отношении фондового и денежных рынков, а также рынка СПФИ действуют аналогичные ограничения.

При этом Центробанк РФ заверил, что все денежные средства в долларах и евро на счетах россиян и компаний сохранятся. Регулятор объясняет, что они смогут продолжать покупать и продавать иностранную валюту.