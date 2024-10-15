ЦБ РФ повысил курс доллара до 97,01 рубля

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Банк России повысил официальный курс доллара на 16 октября до 97,01 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Это на 91 копейку выше предыдущего показателя. Евро вырос на 19 копеек, до 105,68 рубля. Официальный курс юаня увеличился на 7 копеек, до 13,57 рубля.

3 октября 2024 года Центробанк впервые с октября 2023 года поднял официальный курс доллара выше 95 рублей.

При этом доля евро и доллара во внешней торговле России сократилась до 17,6% по итогам второго квартала года. В годовом выражении значение снизилось на 14,7 процентного пункта. В апреле – июне прошлого года на европейскую и американскую валюты приходилось 32,3% внешних расчетов РФ.