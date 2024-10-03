ЦБ впервые с октября 2023 года поднял курс доллара выше 95 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский Центробанк впервые с октября 2023 года поднял официальный курс доллара выше 95 рублей. Это на 52 копейки превышает прошлый показатель, сообщается на сайте регулятора.

Так, официальный курс валют на 4 октября составляет:

доллар – 95,03 рубля;

евро – 104,87 рубля;

юань – 13,48 рубля.

Ранее Банк России повысил курс доллара выше 93 рублей. Такой курс был установлен на 1 октября 2024 года. Так, курс евро увеличился до 104,1735 рубля, а юаня – до 13,2425 рубля.

При этом доля евро и доллара во внешней торговле России сократилась до 17,6% по итогам второго квартала года. В годовом выражении значение снизилось на 14,7 процентного пункта. В апреле – июне прошлого года на европейскую и американскую валюты приходилось 32,3% внешних расчетов РФ.