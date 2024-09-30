ЦБ впервые за 5 месяцев повысил курс доллара выше 93 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России установил на 1 октября 2024 года курс доллара на уровне 93,2221 рубля, что на 51 копейку больше прошлого показателя. Это следует из данных регулятора, размещенных на сайте.

При этом курс евро увеличился до 104,1735 рубля, что на 70 копеек выше прошлых показателей, а юаня – на 3 копейки – до 13,2425 рубля.

Доля китайской валюты на биржевых торгах растет в результате дедолларизации, отметил ранее экономист Олег Сухарев.

Однако доля евро и доллара во внешней торговле России сократилась до 17,6% по итогам второго квартала года. В годовом выражении значение снизилось на 14,7 процентного пункта. В апреле – июне прошлого года на европейскую и американскую валюты приходилось 32,3% внешних расчетов РФ.

