Эксперт Дында: причиной роста курса евро может быть высокий спрос со стороны импортеров

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Центробанк РФ повысил курс евро до рекордных с августа 2024 года 102,039 рубля из-за высокого спроса со стороны импортеров. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитика Руслана Дынду.

Он напомнил, что в августе 2024 года ЦБ поднял курс евро до 102,945 рубля на фоне ограничений на арбитражные операции на российском рынке, которые помогали зарабатывать на курсовой разнице разных площадок. В этот раз Банк России повысил курс из-за высокого спроса со стороны импортеров.

По словам эксперта, объем импорта увеличился в связи с изменением в логистических цепочках. На фоне нехватки валюты подобная динамика служит причиной дисбаланса спроса и предложения на рынке, отметил Дында.

Между тем доля евро и доллара во внешней торговле России сократилась до 17,6% по итогам второго квартала года. Показатель впервые упал ниже 20%. В годовом выражении значение снизилось на 14,7 процентного пункта. В апреле – июне прошлого года на европейскую и американскую валюты приходилось 32,3% внешних расчетов РФ.

Снижение доли евро и доллара происходит при расчетах РФ со странами Европы, в частности Белоруссией, и Азиатским регионом. Стороны стали переходить на национальные валюты.

