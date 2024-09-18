Курс юаня превысил 13 рублей впервые с 18 апреля

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Курс юаня поднялся выше 13 рублей впервые с 18 апреля. Это подтверждают показатели торгов на Мосбирже.

Так, в 16:54 китайская валюта подорожала на 0,94% – до 13,0025 рубля. Однако в 16:58 рост стоимости замедлился до 0,77%, и юань подешевел до 12,9815 рубля.

Доля китайской валюты на биржевых торгах растет в результате дедолларизации, отметил ранее экономист Олег Сухарев.

При этом доля евро и доллара во внешней торговле России сократилась до 17,6% по итогам второго квартала года. В годовом выражении значение снизилось на 14,7 процентного пункта. В апреле – июне прошлого года на европейскую и американскую валюты приходилось 32,3% внешних расчетов РФ.

