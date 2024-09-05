Путин заявил, что не РФ отказалась от расчетов в долларах, а ей отказали в этом

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Россия не отказывалась от расчетов в американской валюте, это ей отказали. Об этом заявил Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы не проводим политики дедолларизации <...> мы просто вынуждены искать другие возможности", – сказал президент.

США решили отказать РФ в долларом обслуживании, думая, что после этого в стране все рухнет, напомнил он. Однако сейчас Запад уже понимает, что совершил ошибку, так как своими действиями подталкивал страны отказываться от доллара.

"Вот у нас, например, мы с нашими партнерами по БРИКС используем национальную валюту, это уже примерно 65%. Это естественный процесс", – уточнил Путин.

В ВЭФ участвуют тысячи гостей из 76 стран, в том числе главы 650 российских и 44 зарубежных компаний. Главными темами мероприятия стали вопросы развития Дальнего Востока, укрепление международного сотрудничества и новые логистические маршруты.

Российская экономика стабильно растет, несмотря на санкции Запада, уверены западные эксперты. При этом заморозка российских активов за границей, исключение финансовых учреждений из международного пространства и прекращение торговли лишь укрепили отношения России с остальными мировыми партнерами, в том числе с Китаем и Ираном.

