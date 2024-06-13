Экономист Сухарев: эффект от новых антироссийских санкций США будет недолгим

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Эффект от новых антироссийских санкций Соединенных Штатов продлится недолго, а доллар пострадает, заявил экономист Олег Сухарев в эфире радио КП.

По словам эксперта, санкции привели к тому, что на Московской бирже не будут котироваться доллар и евро. Однако на других площадках, внебиржевых торгах, все пройдет штатно, и курс будет формироваться благодаря спросу и предложению, подчеркнул Сухарев.

Экономист подчеркнул, что основной валютой на биржевых торгах сейчас является юань. В мае доля китайской валюты составила 54%, значительно обогнав доллар. По мнению эксперта, новые санкции "просто вносят лепту в дальнейшую дедолларизацию".

Сухарев считает, что ограничения не повлияют на поступление долларов от экспорта и расчеты импортеров, которые еще совершаются в американской валюте. За счет того, что РФ взяла курс на расчеты в национальных валютах, это лишь укрепит российскую позицию, а не разрушит ее, заключил экономист.

Новые антироссийские санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке. Среди них оказались свыше 30 физических лиц и свыше 200 структур из РФ и КНР.

В следствии чего Московская биржа решила не проводить торги в долларах и евро 13 июня после санкций США. В связи с этим в Центробанке дополнили, что сделки с американской и европейской валютами будут совершать на внебиржевом рынке. Накопления россиян в валютах сохранятся.

Банк России объявил, что с 13 июня начнет устанавливать курсы доллара и евро к рублю с учетом сделок банков на внебиржевом рынке на 15:30 по московскому времени текущего рабочего дня. В ЦБ уточнили, что резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов на Мосбирже предусмотрены Указанием № 6290-У от 3 октября 2022 года.

