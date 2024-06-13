ЦБ РФ будет устанавливать курсы доллара и евро к рублю на 15:30

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Центробанк РФ с 13 июня будет устанавливать курсы доллара и евро к рублю с учетом сделок банков на внебиржевом рынке на 15:30 по московскому времени текущего рабочего дня. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов на Московской бирже предусмотрены указанием № 6290-У от 3 октября 2022 года", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что с вступления документа в силу расчет курсов иностранных валют ежегодно составлялся на основе всех указанных в нем подходов. Расчеты показывали незначительные отклонения курсов американского доллара и евро. Среднее отклонение с 1 января 2023 года до 11 июня 2024 года для доллара составило 0,01%, для евро – 0,03%. Подобные показатели, по мнению регулятора, подтверждают репрезентативность данных внебиржевого рынка для определения текущего обменного курса.

До этого Мосбиржа решила не проводить торги в долларах и евро 13 июня после санкций США. В связи с этим в ЦБ объяснили, что сделки с американской и европейской валютами будут совершать на внебиржевом рынке. Накопления россиян в валютах будут сохранены.

Позже санкции в отношении Мосбиржи ввела Великобритания. Ограничения также распространили на председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова, СПБ-биржи и других.

