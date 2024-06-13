Аналитик Васильев: доллар может стоить 98 рублей после санкций против Мосбиржи

Фото: Москва 24/Никита Симонов

После новых санкций США в отношении Мосбиржи продавать и покупать доллары и евро в России станет сложнее и затратнее. Стоимость доллара в ближайшее время может достигнуть 98 рублей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главного аналитика одного из банков Михаила Васильева.

"Биржевой рынок торговли валютой был удобным для всех своей прозрачностью, минимальными издержками, низким спредом между ценой продажи и ценой покупки. Теперь рынок торговли "токсичными" валютами станет менее прозрачным, возрастет роль банков на нем, возрастут издержки", – пояснил эксперт, добавив, что за хранение и операции с безналичными долларами и евро будут введены новые комиссии.

Вместе с этим эксперт предположил, что в первые дни после санкций курсы долларов и евро будут менее выгодными. Он рекомендовал не покупать валюту в ближайшие две недели.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на экономиста Андрея Лободу, решение Минфина США о санкциях подорвет доверие и позиции доллара в мире. Ликвидность валюты продолжит снижаться.

По словам специалиста, объявление о санкциях может ослабить рубль, но ненадолго. С 13 по 21 июня доллар может колебаться в районе 88–91 рубля.

Давление на курс рубля, уточнил эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин, могут оказывать подешевевшая нефть и сокращение импорта. Поддержку рублю может начать оказывать фактор налогового периода. По его мнению, курс доллара на текущей неделе составит 89–90 рублей.

Частный инвестор Федор Сидоров добавил, что в июне на рубль положительно повлияют высокие нефтяные цены и профицит текущего счета платежного баланса. Он предположил, что доллар будет колебаться в районе 85–92 рублей, евро – от 97 до 100 рублей, а юань закрепится на уровне 12,3 рубля.

До этого Мосбиржа решила не проводить торги в долларах и евро 13 июня после санкций США. В связи с этим в ЦБ объяснили, что сделки с американской и европейской валютами будут совершать на внебиржевом рынке. Накопления россиян в валютах будут сохранены.

Всего же новые антироссийские санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке. Среди них – более 30 физических лиц и свыше 200 структур из России и Китая.

