Импорт в США из России упал до рекордно низкого уровня с 1993 года

Фото: depositphotos/Ruletkka

В августе 2024 года объем импорта товаров из России в Соединенные Штаты достиг минимального значения с 1993 года. Сумма составила всего 84,4 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское бюро статистики.

В последний раз такой объем импорта аналитики фиксировали в феврале 1993 года. Тогда он составлял около 78,9 миллиона долларов.

Экспорт американских товаров в РФ в августе достиг максимального уровня за почти год и составил примерно 54,5 миллиона долларов.

Вместе с тем США грозит остановка ядерных реакторов из-за запрета ввоза урана из России. Уран составляет треть всего ядерного топлива, которое используют для работы американских атомных электростанций.

Научные сотрудники американского Центра глобальной энергетической политики заявили, что если прекратятся поставки российского урана, рост цен на электроэнергию в США может превысить темпы инфляции.