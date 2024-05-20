РИА Новости: США грозит остановка ядерных реакторов из-за запрета ввоза урана из РФ

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В Соединенных Штатах могут остановиться ядерные реакторы из-за запрета импорта российского урана. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, уран из РФ составляет треть всего ядерного топлива, которое используют для работы американских атомных электростанций.

Первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский отметил, что Америка уже пробовала заменить российский уран, но это плохо получалось – "вплоть до остановки реакторов".

Научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар заявили, что, если прекратятся поставки российского урана, рост цен на электроэнергию в США может превысить сегодняшние темпы инфляции.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 13 мая подписал указ о запрете на импорт в Америку необлученного, низкообогащенного урана из РФ.

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что этот запрет ведет к новым потрясениям в мировой экономике. Финансовые потери для Америки будут существеннее, чем для России, заключил он.