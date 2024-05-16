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Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

"Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц", – указано в сообщении внешнеполитического ведомства Новой Зеландии.

Новые санкции направлены против лиц, якобы причастных к передаче оружия из КНДР и Ирана в Россию. Кроме того, они касаются тех, кто якобы способствует принудительному переселению детей с Украины в РФ.

1 мая этого года Минфин США вводил новые санкции против 29 физических лиц, более 250 юридических лиц и 16 морских судов. В частности, под ограничения подпали Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России, автозавод "Урал", Волгоградский тракторный завод, Ярославский моторный завод, Брянский автозавод и завод по производству электроники "Протон".

