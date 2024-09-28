Индия отказалась покупать газ с "Арктик СПГ 2" из-за санкций

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Индия не планирует покупать сжиженный природный газ (СПГ), который будет произведен в рамках проекта "Арктик СПГ 2". Об этом заявил секретарь министерства нефти и газа страны Панкадж Джайн.

"Мы не будем закупать поставки с "Арктик СПГ 2". Мы не покупаем никаких санкционных товаров. То, на что наложены масштабные санкции, мы не будем трогать", – приводит слова Джайна Reuters.

В начале ноября 2023 года Вашингтон ввел санкции против структур, которые могут быть связаны с проектом "Арктик СПГ 2". Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт уточнял, что итогом такого решения власти США видели уничтожение "Арктик СПГ – 2".

В июне этого года Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций, в том числе ограничения на транзит СПГ через европейские порты. Так, ЕС запретил новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов СПГ – "Арктик СПГ 2" и "Мурманск СПГ". Кроме того, вступили в силу ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к системе природного газа.

Тогда вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность в том, что Россия сможет реализовать свой сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на новые санкции Евросоюза, так как российская продукция остается востребованной. Он добавил, что санкции, которые вводились на энергетическую отрасль РФ с 2014 года, в конечном итоге приводят к росту российской экономики, поскольку стимулируют импортозамещение.