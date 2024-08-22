РБК: проект "Арктик СПГ-2" сдвинул сроки строительства третьей линии завода

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Проект "Арктик СПГ-2" сдвинул сроки строительства третьей линии завода, сообщает РБК со ссылкой на знакомые с ходом реализации проекта источники.

Постройка линии мощностью 6,6 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год началась в октябре 2023 года, ее могли достроить в 2026 году. Теперь ожидается, что ее построят лишь к 2028 году, уточнил собеседник издания. До конца 2025 года Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений будет работать в минимально необходимых объемах, но к полномасштабной деятельности рабочие должны вернуться уже в начале 2026 года.

Другой источник отметил, что активную фазу работ на третьей линии СПГ и модулей Центра было решено приостановить на как минимум один год. Источники журналистов подчеркивают, что речи о полной остановке или отказе от третьей линии не идет. Ожидается, что освободившиеся рабочие будут перенаправлены на другие площадки, включая основное место производства газа, а также судоверфи, где строят танкеры для СПГ-2.

В числе причин пересмотра сроков постройки называются как сложность с доступом к нужному оборудованию, так и нехватка достаточного количества танкеров усиленного ледового класса. При этом ряд экспертов все еще сомневаются, что третья линия будет достроена. Ожидалось, что вместо этого будет построен "Мурманский СПГ".

"Если НОВАТЭК все же решит реализовать и третью линию (хотя и с задержкой. – При. ред.), то это может быть позитивно воспринято рынком, так как сейчас такая вероятность явно не закладывается в цену акций", – рассказал аналитик Сергей Кауфман.



Владимир Путин дал старт первой линии СПГ завода "Арктик СПГ-2" в конце 2023 года. В свою очередь, в США подтвердили, что санкции против СПГ используются, чтобы уничтожить проект. РФ не должна иметь возможность для перенаправления тех объемов газа, которые ранее она поставляла в Европу, подчеркнули в Вашингтоне.

