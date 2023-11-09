00:29Политика
В США озвучили планы против российского проекта "Арктик СПГ – 2"
Фото: 123RF/designer491
США ставят своей целью прекращение проекта "Арктик СПГ – 2". Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.
"На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта "Арктик СПГ – 2"... Наша цель – задушить его", – приводит его слова РИА Новости.
Пайат подчеркнул, что работа, которую ведет координатор санкций госдепартамента в тесной координации с Управлением контроля за иностранными активами заключается в "закручивании гаек". По его словам, это критически важно.
При этом глава компании "Новатэк", реализующей проект, назвал санкции США "оценкой нашего профессионализма".
Ранее президент РФ дал старт отправке первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ – 2" в Мурманской области. Он выразил уверенность, что проект по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ – 2" реализуют качественно и в срок. Лидер страны подчеркнул, что России важны проекты по производству СПГ, поскольку благодаря им развиваются смежные отрасли и оказывается влияние на экономику государства.
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