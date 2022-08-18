Путин призвал добиться технологического суверенитета в судостроении

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что в России необходимо добиваться технологического суверенитета в области судостроения. Об этом сообщает ТАСС.
Президент отметил, что, несмотря на возможность импортозамещения, российским специалистам необходимо развивать собственные компетенции в данной отрасли.
"Я уже много раз говорил об этом: все импортозаместить невозможно да и не нужно этого делать. Но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям – нужно", – сказал президент на совещании по развитию судостроительной отрасли.
Приоритетным направлением Путин считает возможность проведения оснащения, дооборудования и ремонтов судов. Он отметил, что в России необходимо проводить как можно больше подобных процедур.
Он также добавил, что в стране есть все необходимые ресурсы для долгосрочного и уверенного развития отрасли, в том числе опыт и наработки в сфере. Кроме того, в РФ имеется большой конструкторский и научный потенциал, а также ресурсная и промышленная база.
Ранее Путин заявил, что срывы поставок со стороны иностранных партнеров привели к трудностям в российском судостроении. Проблемы возникли с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов. Тогда президент заявил о важности развития технологического суверенитета в области судостроения в РФ.
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