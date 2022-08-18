Путин призвал добиться технологического суверенитета в судостроении

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что в России необходимо добиваться технологического суверенитета в области судостроения. Об этом сообщает ТАСС.

Президент отметил, что, несмотря на возможность импортозамещения, российским специалистам необходимо развивать собственные компетенции в данной отрасли.

"Я уже много раз говорил об этом: все импортозаместить невозможно да и не нужно этого делать. Но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям – нужно", – сказал президент на совещании по развитию судостроительной отрасли.

Приоритетным направлением Путин считает возможность проведения оснащения, дооборудования и ремонтов судов. Он отметил, что в России необходимо проводить как можно больше подобных процедур.

Он также добавил, что в стране есть все необходимые ресурсы для долгосрочного и уверенного развития отрасли, в том числе опыт и наработки в сфере. Кроме того, в РФ имеется большой конструкторский и научный потенциал, а также ресурсная и промышленная база.

Ранее Путин заявил, что срывы поставок со стороны иностранных партнеров привели к трудностям в российском судостроении. Проблемы возникли с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов. Тогда президент заявил о важности развития технологического суверенитета в области судостроения в РФ.