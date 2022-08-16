Новую военную технику и гражданскую продукцию показали на форуме "Армия–2022"

На форуме "Армия–2022" показывают новинки военной техники и гражданской продукции. Например, госкорпорация "Ростех" представила более 250 разработок.

Там можно увидеть не только новые образцы вооружения, но и "Армейские игры", в том числе "Танковый биатлон". Как проще добраться до площадок? Сколько стоят билеты? Какие новинки можно увидеть на военном форуме? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.