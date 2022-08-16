Партнерами программы "Миллион призов" впервые стали музеи и театры

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

К акции программы "Миллион призов" присоединились уже более 160 партнеров. В 2022 году партнерами программы впервые стали столичные музеи и театры. Об этом сообщается на сайте Московской торгово-промышленной палаты.

Избиратели смогут выиграть один из 100 автомобилей или от 3 000 до 10 000 баллов. Их можно будет потратить не только на покупки у партнеров программы, среди которых – магазины одежды и обуви, детских и спортивных товаров, кафе и рестораны, но и обменять на билеты на культурные мероприятия.

"Театры и музеи приобретут после этой акции новых зрителей и посетителей, многие из которых станут завсегдатаями. В результате акция станет дополнительной поддержкой, которая всегда важна для развития культурно-досуговых и развлекательных учреждений", – сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Программа – это существенная поддержка для столичных предпринимателей, отметили в МТПП.

"Проведение программы "Миллион призов" важно как для горожан, которые могут выиграть сертификаты на разные суммы, так и для бизнеса, который может найти новую аудиторию для своих товаров и услуг", – добавил Немерюк.

Президент МТПП Владимир Платонов сообщил, что список партнеров будет пополняться. Он добавил, что компании, желающие принять участие в акции, могут подать заявку и присоединиться к программе.

Ранее сообщалось, что в Telegram заработал специальный чат-бот, который готов ответить на вопросы о программе "Миллион призов" для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах в Москве.

Чат-бот подскажет условия участия в акции #ВыбираемВместе2022, в рамках которой для проголосовавших онлайн москвичей проведут розыгрыш призов, расскажет о партнерах, а также о сроках проведения. Чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно перейти по ссылке и нажать на кнопку Start.

Отмечается, что с помощью чат-бота можно узнать, где следить за розыгрышами призов, как проверить свой выигрыш и получить его, а также до какого числа необходимо потратить баллы.