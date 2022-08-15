Чат-бот ответит на вопросы о программе "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Telegram заработал специальный чат-бот, который готов ответить на вопросы о программе "Миллион призов" для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Чат-бот подскажет условия участия в акции #ВыбираемВместе2022, в рамках которой для проголосовавших онлайн москвичей проведут розыгрыш призов, расскажет о партнерах, а также о сроках проведения. Чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно перейти по ссылке и нажать на кнопку Start.

Отмечается, что с помощью чат-бота можно узнать, где следить за розыгрышами призов, как проверить свой выигрыш и получить его, а также до какого числа необходимо потратить баллы.

Ранее стало известно, что Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты провести акцию программы "Миллион призов" #ВыбираемВместе2022.

Так, москвичи смогут выиграть один из 100 автомобилей либо 3, 4, 5 или 10 тысяч призовых баллов. Всего в рамках программы будет разыграно свыше 600 тысяч призов. Жители столицы смогут потратить выигранные баллы на приобретение продуктов, товаров для дома и творчества, одежды и обуви, детских товаров, а также в аптеках, кафе, музеях.

В конце июня Мосгоризбирком принял решение о многодневных муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать в период с 9 по 11 сентября.