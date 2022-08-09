В Москве разыграют 100 автомобилей среди участников онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты провести акцию программы "Миллион призов" #ВыбираемВместе2022, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, москвичи смогут выиграть один из 100 автомобилей либо 3, 4, 5 или 10 тысяч призовых баллов. Всего в рамках программы будет разыграно свыше 600 тысяч призов.

Жители столицы смогут потратить выигранные баллы на приобретение продуктов, товаров для дома и творчества, одежды и обуви, детских товаров, а также в аптеках, кафе, музеях.

Кроме того, будет возможность направить выигрыш на благотворительность или пополнить им карту "Тройка".

Уточняется, что уникальный код для участия в розыгрыше пришлют в СМС незадолго до выборов. При этом для получения сообщения с кодом необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru.

Розыгрыши состоятся 10, 11 и 12 сентября, участие в них примут те, кто отдаст свой голос онлайн до 20:00 в день накануне розыгрыша.

О победе участников известят по СМС. При этом пользователь сможет проверить свой код самостоятельно на сайте ag-vmeste.ru после 12:00 в день проведения розыгрыша.

"Участники, которые выиграют баллы, смогут активировать код. Для этого нужно будет нажать соответствующую кнопку, после чего на счет пользователя на сайте программы начислят призовые баллы. Сделать это можно до 26 сентября", – говорится в сообщении.

В свою очередь, обмен баллов на промокоды необходимо осуществить до 14 декабря, а использовать промокоды у партнеров программы – до 15 декабря включительно.

В конце июня Мосгоризбирком принял решение о многодневных муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать в период с 9 по 11 сентября.

