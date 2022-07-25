Подача заявлений для участия в ДЭГ открылась на портале госуслуг

10:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На портале госуслуг открыта подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах 11 сентября. Информация об этом появилась в телеграм-канале Минцифры.
"Прием заявлений продлится до 24:00 5 сентября 2022 года, кроме Калужской и Томской областей – в этих регионах заявление можно будет подать до 24:00 6 сентября 2022 года", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что дистанционно можно проголосовать и в мобильном приложении.
В этом году проголосовать онлайн могут жители 7 регионов: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей. Также дистанционное электронное голосование пройдет в некоторых районах на муниципальных выборах в Москве.
Для участия в онлайн-голосовании необходима подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, данные которой сопоставлены с регистром избирателей Центризбиркома России.
Ранее в ЦИК России объявили о старте избирательной кампании к выборам, назначенным на единый день голосования, 11 сентября. В этот день будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах.
Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.
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