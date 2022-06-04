Началась избирательная кампания по выборам 11 сентября – ЦИК РФ

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ЦИК России объявил о старте избирательной кампании по выборам, назначенным на единый день голосования, 11 сентября, сообщается в телеграм-канале комиссии.

Уточняется, что в единый день голосования в РФ пройдут выборы 15 глав регионов, а также выборы депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах.

Также на 11 сентября назначены выборы в тех субъектах, где их главы оставили свои посты.

В мае сразу пять глав регионов объявили о решении покинуть свой пост. Об отставке объявили губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Также с занимаемых должностей ушли глава Саратовской области Валерий Радаев и глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

Позже Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав пяти регионов России.

