Главы Кировской, Томской и Рязанской областей заявили о решении покинуть занимаемые посты

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Глава Кировской области Игорь Васильев заявил о решении покинуть пост в связи с приближением окончания срока полномочий и продолжить работу на федеральном уровне.

"Мою просьбу работать на благо развития всей страны поддержал президент России Владимир Владимирович Путин", – написал Васильев в своем телеграм-канале, выразив благодарность команде правительства региона и главам муниципалитетов за совместную работу.

Он отметил, что в регионе за пять лет проделана большая работа – появились новые детские сады и школы, созданы условия для дополнительного образования и прочная основа для развития системы здравоохранения, восстановлена служба санитарной авиации.

Аналогичное решение принял и губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Обращение об отставке после 10 лет руководства размещено на сайте администрации. Решение он объяснил истечением двух сроков работы на должности главы региона.

"Про свою дальнейшую жизнь я могу сказать лишь одно – я остаюсь в Томске. Здесь моя мама, моя жена, моя сестра, мои друзья, мои университеты, моя тайга, мои реки и озера. Я без них не смогу", – добавил Жвачкин.

Также решение не выдвигаться на пост регионального губернатора принял глава Рязанской области Николай Любимов. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он также объяснил это приближением срока окончания полномочий.

Ранее сообщалось, что заместителя министра транспорта России Кирилла Богданова освободили от занимаемой должности. Он был освобожден от должности по собственному желанию.

