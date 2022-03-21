Александр Прохоров покинул пост главы департамента инвестиционной политики Москвы

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Сергей Собянин освободил Александра Прохорова от должности главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства столицы.

В документе отмечается, что Прохоров покинул пост руководителя департамента по собственной инициативе.

Другим распоряжением Собянин назначил на эту должность Владислава Овчинского, который ранее возглавлял городскую Госинспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости.

Ранее Собянин освободил Оксану Молодецкую от должности главы управы района Западное Дегунино. Молодецкая также была уволена с государственной гражданской службы.