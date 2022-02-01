Собянин уволил главу управы столичного района Западное Дегунино

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Сергей Собянин освободил Оксану Молодецкую от должности главы управы района Западное Дегунино. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Молодецкая также уволена с государственной гражданской службы города Москвы. Уточняется, что это сделано по собственной инициативе чиновницы.

Ранее мэр Москвы уволил Олега Железняка с должности главы управы района Щукино. Он также прекратил государственную гражданскую службу по собственной инициативе.

До этого по той же причине от должности главы управы района Очаково-Матвеевское была освобождена Светлана Жаваева.

