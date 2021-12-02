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Сергей Собянин уволил Олега Железняка с должности главы управы района Щукино. Распоряжение градоначальника опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Железняка также уволили с государственной гражданской службы Москвы. При этом он уволен по собственной инициативе.

Ранее Собянин подписал распоряжение об увольнении Светланы Жаваевой с должности главы управы района Очаково-Матвеевское.

До этого Собянин назначил Надежду Мазуркевич на должность замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения. Служебный контракт с Мазуркевич ограничен сроком в три года. При этом договор не может превышать срок полномочий мэра столицы.