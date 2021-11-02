Собянин назначил Надежду Мазуркевич замруководителя Депсоцзащиты Москвы

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Сергей Собянин назначил Надежду Мазуркевич на должность замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Назначить Мазуркевич Надежду Владиславовну на должность заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы", – подтверждается в распоряжении градоначальника.

Служебный контракт с Надеждой Мазуркевич имеет срок три года. При этом договор не может превышать срок полномочий мэра столицы.

Ранее Собянин назначил Владимира Макарова на должность замруководителя Дептранса. Служебный контракт с ним был заключен сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы.