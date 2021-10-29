Собянин назначил Андрея Алексеева главой управы района Свиблово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Андрей Алексеев назначен на должность главы управы района Свиблово. Соответствующее распоряжение Сергея Собянина размещено на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Принять Алексеева Андрея Владимировича на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность главы управы района Свиблово", – говорится в документе.

С Алексеевым заключат служебный контракт на срок полномочий мэра столицы, но он не должен превышать предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами города.

Ранее Собянин назначил Владимира Макарова на должность замруководителя Дептранса.