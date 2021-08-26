Собянин принял решение о расширении программы лекарственной терапии для онкобольных

Столичную программу лекарственной терапии для онкологических больных расширят. Она охватит 90% таких заболеваний, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

С будущего года препараты последнего поколения будут получать пациенты еще с четырьмя видами онкозаболеваний. Правительство увеличило расходы на лекарства и сегодня город тратит более 33 миллиардов рублей в год, чтобы определить оптимальную тактику лечения и назначить эффективные препараты, необходимы сложнейшие исследования.

Для этого в онкологических клиниках Москвы развернуты 6 централизованных лабораторий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.