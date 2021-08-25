Собянин упростил порядок оформления ряда госуслуг в социальной сфере

09:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице три государственные услуги в социальной сфере переведены в электронный вид. Такое решение принял Сергей Собянин, сообщает пресс-служба правительства города.
"Правительство Москвы приняло решение о переводе в электронный вид трех государственных услуг в социальной сфере", – говорится в сообщении.
Так, подать заявление на получение компенсации на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными можно будет на официальном сайте мэра с 25 августа 2021 года.
Также начиная с 2021–2022 учебного года там можно будет подать заявление на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в городских и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.
"Решение о выплате компенсации будет приниматься в режиме онлайн сразу же после подачи электронного заявления, тогда как раньше на рассмотрение традиционного бумажного заявления уходило несколько дней", – уточнили в пресс-службе.
Кроме того, с 25 августа московские семьи через портал мэра могут обратиться за получением ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
В пресс-службе подчеркнули, что упрощение получения социальных выплат для семей с детьми является частью системной работы по модернизации и повышению доступности государственных услуг в городе.
Ранее сообщалось, что во взрослых и детских поликлиниках столицы заработал цифровой паспорт, позволяющий участковым врачам получить онлайн-доступ к актуальной, автоматически обновляемой информации о пациентах.
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