Собянин упростил порядок оформления ряда госуслуг в социальной сфере

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице три государственные услуги в социальной сфере переведены в электронный вид. Такое решение принял Сергей Собянин, сообщает пресс-служба правительства города.

"Правительство Москвы приняло решение о переводе в электронный вид трех государственных услуг в социальной сфере", – говорится в сообщении.

Так, подать заявление на получение компенсации на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными можно будет на официальном сайте мэра с 25 августа 2021 года.

Также начиная с 2021–2022 учебного года там можно будет подать заявление на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в городских и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

"Решение о выплате компенсации будет приниматься в режиме онлайн сразу же после подачи электронного заявления, тогда как раньше на рассмотрение традиционного бумажного заявления уходило несколько дней", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, с 25 августа московские семьи через портал мэра могут обратиться за получением ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

В пресс-службе подчеркнули, что упрощение получения социальных выплат для семей с детьми является частью системной работы по модернизации и повышению доступности государственных услуг в городе.

Ранее сообщалось, что во взрослых и детских поликлиниках столицы заработал цифровой паспорт, позволяющий участковым врачам получить онлайн-доступ к актуальной, автоматически обновляемой информации о пациентах.